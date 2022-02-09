Банки в 2021 г. подали иски на 1,5 трлн руб. о взыскании долгов с россиян

Суды удовлетворили только половину из этих исков

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российские суды в прошлом году рассмотрели более 8,8 тыс. дел о взыскании с граждан кредитной задолженности.

"Из полутора триллионов рублей, заявленных о взыскании с граждан кредитными организациями, удовлетворена только половина - 750 млрд рублей", - сказал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев на итоговом совещании судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Он отметил, что при рассмотрении подобных дел российские судьи обеспечивают соблюдение разумных размеров взыскания неустойки за нарушение сроков платежа по кредиту.

Всего в порядке гражданского судопроизводства в 2021 году рассмотрено 23 млн 403 тыс. дел, из них дела о взыскании кредитной задолженности составляют 38%.