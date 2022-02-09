Поиск
Хоккей с шайбой11:40Мужчины. Группа B Россия - Швейцария 1:0Подробнее
Кёрлинг15:05Мужчины. Круговой раунд #1 США - Россия 1:0Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:43Заразились
на 09.02В России 13 330 769+183 103В мире 400 778 513+3 106 510

Путин заявил, что судебная система РФ не является бездушной машиной

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Судебная система в России в отличие от других стран - это не "бездушная машина", судьи постоянно думают о совершенствовании своей работы, а их деятельность находится под непрестанным вниманием правозащитников, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Эта работа (судебного корпуса - ИФ), безусловно, находится под постоянным вниманием и правозащитного движения, которое обращает внимание на те или иные стороны деятельности судов Российской Федерации. Мы постоянно на это реагируем, обсуждаем эти вопросы с председателем Верховного суда", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Президент заметил, что "судебная система любой страны, и Российской Федерации в частности, - это огромный механизм". "Но в России это не бездушная машина", - подчеркнул он.

"Судя по тому, что сейчас было доложено председателем Верховного суда, руководство Верховного суда, судьи на местах, советы судей постоянно думают о том, как совершенствовать эту работу дальше", - сказал Путин.

Он также обратил внимание, что в своем выступлении председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев предложил ряд законодательных изменений в сфере деятельности судебного корпуса.

"Безусловно, мы все это вместе с депутатами Государственной думы, членами Совета Федерации при активном участии судебного сообщества будем изучать и внедрять в практику в связи с теми предложениями, которые были сделаны председателем Верховного суда, исходя из практики рассмотрения дел в суде", - сказал Путин.

Владимир Путин Верховный суд РФ Вячеслав Лебедев

Новости

Суд в Татарстане вернул в полицию дело против Моргенштерна о пропаганде наркотиков

Помощница Шепеля сказала, что он потерял сознание за рулем перед ДТП на Рублевке

Помощница Шепеля сказала, что он потерял сознание за рулем перед ДТП на Рублевке

В 2021 году с россиян взыскали только 16% из назначенных судами штрафов на 57 млрд рублей

В 2021 году с россиян взыскали только 16% из назначенных судами штрафов на 57 млрд рублей

Глава Северной Осетии проконтролирует поиски пропавшей тети бойца ММА Гаглоева

Пандемия коронавируса

Источник сообщил о госпитализации Жириновского с серьезным поражением легких

Источник сообщил о госпитализации Жириновского с серьезным поражением легких
Дело сенатора Арашукова

Экс-сенатор Арашуков пожаловался на обыски в СИЗО, которых не было два года

США сокращают число своих дипломатов в РФ по требованию Москвы

Что в пакете? Какой поддержки российский телеком ждет от государства

Что в пакете? Какой поддержки российский телеком ждет от государства

Песков сказал, что в России не авторитарный режим, а своя политическая система

Хищение электроэнергии для майнинга криптовалюты пресекли в Пензенской области

Хищение электроэнергии для майнинга криптовалюты пресекли в Пензенской области
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });