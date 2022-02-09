Путин заявил, что судебная система РФ не является бездушной машиной

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Судебная система в России в отличие от других стран - это не "бездушная машина", судьи постоянно думают о совершенствовании своей работы, а их деятельность находится под непрестанным вниманием правозащитников, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Эта работа (судебного корпуса - ИФ), безусловно, находится под постоянным вниманием и правозащитного движения, которое обращает внимание на те или иные стороны деятельности судов Российской Федерации. Мы постоянно на это реагируем, обсуждаем эти вопросы с председателем Верховного суда", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Президент заметил, что "судебная система любой страны, и Российской Федерации в частности, - это огромный механизм". "Но в России это не бездушная машина", - подчеркнул он.

"Судя по тому, что сейчас было доложено председателем Верховного суда, руководство Верховного суда, судьи на местах, советы судей постоянно думают о том, как совершенствовать эту работу дальше", - сказал Путин.

Он также обратил внимание, что в своем выступлении председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев предложил ряд законодательных изменений в сфере деятельности судебного корпуса.

"Безусловно, мы все это вместе с депутатами Государственной думы, членами Совета Федерации при активном участии судебного сообщества будем изучать и внедрять в практику в связи с теми предложениями, которые были сделаны председателем Верховного суда, исходя из практики рассмотрения дел в суде", - сказал Путин.