ВС предложил сделать доступным внесудебное банкротство с долгами до 1,5 млн руб.

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ считает нужным втрое – с 500 тысяч рублей до 1,5 млн рублей – увеличить максимальный порог долга, при котором человек может инициировать личное банкротство во внесудебном порядке через многофункциональный центр (МФЦ). Об этом сообщил в среду председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев в ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов РФ.

Эта инициатива должна упростить и ускорить освобождение граждан от долгов, считают в ВС РФ.

Упрощенный вариант личного банкротства появился в России с 1 сентября 2020 года. Он доступен для тех, кто имеет непогашенные обязательства на сумму 50-500 тыс. рублей и в отношении кого исполнительное производство было прекращено из-за отсутствия имущества и не возбуждено новое после возвращения исполнительного документа взыскателю. При расчете размера долга учитываются как денежные обязательства, например по кредитам, так и задолженность по налогам и сборам.

Летом 2021 года Минэкономразвития выступало с инициативой, которая похожа на то, что предлагает Лебедев. Ведомство выступало за увеличение максимально допустимого для возбуждения упрощенной процедуры банкротства общего размера долга до 1 млн рублей. При этом величина денежных обязательств не должна была выходить за рамки 50-500 тыс. рублей, аналогичный лимит предусматривался и для долгов перед бюджетом.

За все время действия процедуры МФЦ опубликовали 6475 сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, вернули заявителям центров 9009 заявлений, говорилось по итогам 2021 года в данных "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, bankrot.fedresurs.ru). Таким образом добиться возбуждения процедуры личного банкротства гражданам в ушедшем году удавалось в 42% случаев.