Более 30 российских кораблей начали учения со стрельбами в Чёрном море

В маневрах задействуют авиацию и береговые войска, отработают оборону Крыма

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Маневры с участием более 30 российских боевых кораблей стартовали в Чёрном море, сообщили в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) РФ в субботу.

"На различных этапах учения корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям", - отмечается в сообщении.

"Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника", - заявили военные.

По данным флота, на начальном этапе учений корабли покинули базы в Севастополе и Новороссийске, "совершили переход в назначенные районы". Руководит маневрами командующий ЧФ адмирал Игорь Осипов.

В них участвуют фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны, сообщили в пресс-службе ЧФ.

10 февраля Черноморский флот РФ сообщил, что отряд из шести больших десантных кораблей (БДК) Северного и Балтийского флотов России завершил переход из Средиземного моря в Черное и прибыл в Севастополь. До этого Минобороны РФ сообщило, что шесть БДК совершают плановый переход из Средиземного в Черное море, где примут участие в военно-морских учениях.

10 февраля МИД Украины выразил протест в связи с решением РФ о закрыть часть акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива в связи с проведением военно-морских учений.

Сообщалось, что Россия объявила закрытыми для судоходства два района Черного моря и один в Азовском море на период с 13 по 19 февраля для проведения военных учений. 11 февраля в Киеве сообщили об отмене Россией перекрытия акватории Азовского моря.

7 февраля пресс-служба Северного флота РФ сообщила, что в Средиземное море, пройдя через Гибралтарский пролив, вошел отряд боевых кораблей в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков".

Сообщалось, что в начале февраля, пройдя Суэцкий канал, в Средиземное море вошел отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ во главе с флагманом - ракетным крейсером "Варяг". В состав этого отряда входят большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома".

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения. 10 февраля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что у России в отношении Украины нет агрессивных планов.