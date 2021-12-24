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Аткарский суд арестовал мать детей, оставленных раздетыми в снегу

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Аткарске городской суд арестовал на два месяца женщину, двое детей которой были найдены замерзшими в сугробе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ей вменяют статьи об убийстве малолетнего ребенка с особой жестокостью и о покушении на убийство двух малолетних с особой жестокостью.

Ее восьмилетнего сына и пятилетнюю дочку нашли 22 декабря в овраге у села Прокудино в снегу без верхней одежды. Мальчик умер до прибытия скорой, девочку успели довезти до больницы. По версии следствия, их мать пыталась их задушить шарфом за непослушание, а затем вынесла их в овраг рядом с домом и там оставила. Полицейские ее задержали в Энгельсе.

Эта семья не состояла на учете как неблагополучная.

Саратовская область СКР Аткарск Прокудино

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