Ректора "Шанинки" Зуева перевели из больницы в общую камеру

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ректор "Шанинки" Сергей Зуев переведен из больницы следственного изолятора №1 ("Матросская тишина") в общую камеру СИЗО, сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Кравченко в четверг.

"Вчера без объяснения причин его выписали из больницы и перевели в общую камеру "Матросской тишины", - сказал адвокат.

Он отметил, что защита обескуражена данными действиями ФСИН, так как по имеющимся у защиты сведениям, медики назначили Зуеву новое лечение, поскольку его давление скорректировать не удается.

Адвокат также напомнил, что накануне защитники подали следствию ходатайство о допуске к Зуеву гражданских врачей, поскольку по полученному ими заключению медиков ректор может находиться в предынфарктном состоянии.

"Буквально вчера мы заявили следствию ходатайство о допуске гражданских врачей, поскольку мы фиксируем существенное ухудшение состояния здоровья Сергея Эдуардовича, а врачи говорят, что эта симптоматика означает угрозу инфаркта. Но при наличии у Зуева ежедневных скачков давления от 90 до более 200, болей в сердце и ногах, головокружений, слабости и других многочисленных симптомов, его без всяких дополнительных обследований переводят в общую камеру и фактически лишают медпомощи. Мы считаем, что это совершенно недопустимо, незаконно, и готовим по этому поводу необходимые жалобы", - заявил Кравченко.

Зуев был задержан в октябре в рамках уголовного дела о хищении более 50 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в сфере образования.

Изначально он был помещен судом под домашний арест, однако позднее Мосгорсуд по представлению прокуратуры перевел его в следственный изолятор.

Зуеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами фонда развития новых форм образования. По версии следствия, Зуев причастен к хищению в 2019 году порядка 21 млн руб., предназначенных для реализации двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Зуеву также вменяется хищение более 20 млн руб. по обстоятельствам, как считает следствие, фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности в Институте общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.

Зуев не признает вину.