Адвокаты ректора "Шанинки" Зуева заявили об угрозе инфаркта у подзащитного

В связи с этим защита просит допустить гражданских врачей в СИЗО к Зуеву

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты ректора "Шанинки" Сергея Зуева подали ходатайство о допуске гражданских врачей в СИЗО-1 "Матросская тишина" из-за существующей угрозы здоровью их подзащитного.

"В соответствии с полученным защитой заключением медиков, последние симптомы Сергея Зуева указывают на риск инфаркта и могут требовать перевода в многопрофильный стационар. В последнее время состояние здоровья Сергея Эдуардовича стало значительно хуже", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Кравченко.

По его словам, после часа общения с адвокатами Зуеву уже тяжело воспринимать информацию, у него слабость, головокружение и многие другие симптомы.

"Мы просим допустить в тюрьму двух гражданских узкопрофильный врачей для того, чтобы они могли осмотреть Зуева, понять его реальное состояние и дать свои рекомендации относительно дальнейшей тактики лечения и наблюдения", - сказал Кравченко.

В чем обвиняют Зуева

Зуев был задержан в октябре в рамках уголовного дела о хищении более 50 млн рублей бюджетных средств, предназначенных для реализации госконтрактов в сфере образования.

Изначально он был помещен судом под домашний арест, однако позднее Мосгорсуд по представлению прокуратуры перевел его в следственный изолятор.

Зуеву предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами Фонда развития новых форм образования. По версии следствия, Зуев причастен к хищению в 2019 году порядка 21 млн руб., предназначенных для реализации двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Для исполнения соглашений, считает следствие, в качестве субподрядчика фонд привлек "Шанинку", а лоббировала заключение контрактов, работы по которым предположительно не были выполнены, арестованная ныне бывшая замминистра просвещения и бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее возглавлявшая фонд.

Зуеву также вменяется хищение более 20 млн руб. по обстоятельствам, как считает следствие, фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.

Зуев не признает вину.