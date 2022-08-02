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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Следствие попросило перевести ректора "Шанинки" из СИЗО под домашний арест

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия МВД об изменении меры пресечения ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") и директору Института общественных наук РАНХиГС Сергею Зуеву, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.

"В суд поступило ходатайство следствия об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест в отношении Зуева", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Вопрос будет рассмотрен в среду, 3 августа, в 11:00.

Зуев был задержан в октябре 2021 года. Изначально он был помещен судом под домашний арест, однако позднее Мосгорсуд по представлению прокуратуры перевел его в следственный изолятор.

Ректору "Шанинки" предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве с денежными средствами Фонда развития новых форм образования. По версии следствия, Зуев причастен к хищению в 2019 году порядка 21 млн руб., предназначенных для реализации двух госконтрактов в рамках госпрограммы "Образование".

Для исполнения соглашений, считает следствие, в качестве субподрядчика фонд привлек "Шанинку", а лоббировала заключение контрактов, работы по которым, предположительно, не были выполнены, бывшая замминистра просвещения и бывшая вице-президент Сбербанка Марина Ракова, ранее возглавлявшая фонд.

Зуеву также вменяется хищение более 20 млн руб. путем фиктивного трудоустройства 12 сотрудников Минпросвещения по совмещению на должности научных сотрудников в Институт общественных наук РАНХиГС в 2018-2020 годах.

Кроме Зуева и Раковой, по делу был задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау и ряд других фигурантов.

Сергей Зуев
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