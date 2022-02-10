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Пермский край отказался испытывать на детях "КовиВак"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Детская поликлиника в Перми, где должны были проводить тестирование вакцины "КовиВак" на несовершеннолетних, отказалась участвовать в испытаниях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в четверг.

"Это решение главного врача поликлиники, Минздрав (Пермского края - ИФ) его поддержал", - сказали в пресс-службе, комментируя информацию местных СМИ об отказе поликлиники тестировать "КовиВак" на несовершеннолетних.

В министерстве не уточнили мотивы, по которым медучреждение отказалось от участия в испытаниях.

Как сообщалось, центр им. Чумакова РАН получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинического исследования вакцины против коронавируса "КовиВак" для детей.

Как заявил директор по развитию Центра им. Чумакова Константин Чернов в интервью "Известиям", вакцину "КовиВак" для детей планируют проверить на подростках 12-17 лет.

Испытания планировалось провести на базе четырех российских клиник: в Электростальской центральной городской больнице в Подмосковье, в Детском научно-клиническом центре инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Санкт-Петербурге, в Самарской областной детской клинической больнице им. Ивановой и в городской детской клинической поликлинике №5 в Перми.

В испытаниях планировалось задействовать 1050 добровольцев, окончание тестирования запланировано на 17 декабря 2022 года.

Вакцина против коронавируса "КовиВак" разработана и производится в центре им. Чумакова РАН, она была зарегистрирована Минздравом РФ в феврале 2021 года. В отличие от большинства созданных в мире препаратов, является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части.

Хроника коронавируса. Февраль.

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Хроника 09 января 2020 года – 10 февраля 2022 годаПандемия коронавируса
Пермь КовиВак Центр Чумакова Коронавирус

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