Суд снова отказался отпустить журналиста Сафронова из СИЗО

Иван Сафронов в Первом апелляционном суде Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление до 7 апреля ареста журналисту Ивану Сафронову, которого обвиняют в госизмене, передает корреспондент "Интерфакса".

Суд оставил неизменным решение Мосгорсуда от 27 декабря.

Жалоба защиты арестованного отклонена. Адвокаты настаивали, что для содержания Сафронова под стражей нет оснований.

Продление ареста до 7 апреля, как ожидается, станет последним перед передачей дела Сафронова в прокуратуру. 26 января суд по ходатайству следствия обязал обвиняемого и его адвокатов завершить изучение материалов дела до 11 февраля. По желанию следствия адвокаты учат дело наизусть, поскольку им запрещено копировать страницы или делать из них выписки.

Сафронов, остающийся в должности советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике, был задержан 7 июля 2020 года и арестован. Он вину не признает и считает, что его преследуют за журналистскую деятельность.

По версии следствия, в 2012 году Сафронова завербовал представитель чешской спецслужбы, и в 2017 году журналист передал ему секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России со странами Африки и действиями российских военных на Ближнем Востоке. Кроме того, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС России в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Политолог Воронин, который фигурирует во втором эпизоде дела Сафронова, был арестован в Москве в феврале 2020 года. Ему так же, как и Сафронову, предъявлено обвинение в госизмене. Его защита не комментировала дело.