Следствие попросило ограничить журналиста Сафронова в сроках ознакомления с делом

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об ограничении в сроках ознакомления с материалами уголовного дела журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, и его защитников, сообщил "Интерфаксу" адвокат Дмитрий Талантов.

"Мы получили уведомление о том, что суд рассмотрит такое ходатайство следователя Александра Чабана. Само ходатайство мы пока не видели, однако, по практике, нам, наверное, дадут еще где-то месяц (для ознакомления с материалами - ИФ)", - сказал Талантов агентству во вторник.

По его словам, рассмотрение ходатайства назначено на среду, 26 января, в 15:30 по московскому времени. Вместе с тем, уточнил Талантов, заседание может не состояться, поскольку он не сможет явиться на него по состоянию здоровью и попросит через коллег отложить слушание.

Сафронов, как ожидается, будет лично участвовать в рассмотрении ходатайства.

Ранее защита Сафронова неоднократно заявляла о существенных ограничениях при ознакомлении с материалами: в частности, ни самому обвиняемому, ни адвокатам следователь не разрешает делать никакие выписки из документов и вести записи по ним. Такие действия следователя защита оспорила в Лефортовском суде, однако жалоба до настоящего времени не рассмотрена.

Сафронов, остающийся в должности советника генерального директора "Роскосмоса" по информационной политике, был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест. Ему предъявлено обвинение в государственной измене.

Согласно фабуле первого эпизода, предъявленного Сафронову, журналист в 2012 году был завербован представителем чешской спецслужбы, которой в 2017 году передал секретную информацию, связанную с военно-техническим сотрудничеством России в странах Африки и действиями Вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, по версии следствия, были США.

Кроме того, следствие считает, что в декабре 2015 года Сафронов за $248 передал имеющему двойное гражданство России и Германии политологу Демури Воронину информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и БНД (Федеральная разведывательная служба) Германии. Следствие настаивает, что эти сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Сафронов не признает вину и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. Дважды, как отмечали его защитники, журналист отказывался заключить сделку со следствием.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин заявлял, что преследование Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

До работы в "Роскосмосе" Сафронов был корреспондентом в газетах "Коммерсантъ" и "Ведомости", специализировался, в частности, на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

Политолог Воронин, который фигурирует во втором эпизоде дела Сафронова, был арестован в Москве в феврале 2020 года. Ему так же, как и Сафронову, предъявлено обвинение в госизмене. Его защита не комментировала дело.