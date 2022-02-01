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Адвокаты Павлов и Ветошкина обратились в суд из-за признания их СМИ-иноагентами

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Адвокаты правозащитного проекта "Первый отдел" Иван Павлов (внесен в реестр СМИ-иноагентов - ИФ) и Валерия Ветошкина (внесена в реестр СМИ-иноагентов - ИФ) подали в суд иски к министерству юстиции с требованием признать незаконным их внесение в реестр СМИ-иноагентов.

"8 ноября 2021 года адвокатов "Первого отдела" Валерию Ветошкину и Ивана Павлова включили в реестр СМИ-иностранных агентов. Они не согласны с таким решением Минюста и оспаривают его: адвокаты подали иски в Замоскворецкий суд Москвы", - сообщили "Интерфаксу" в правозащитном проекте.

Там отметили, что, помимо исключения из реестра, адвокаты просят суд до вынесения решений по существу исков приостановить действие обязанности их как иноагентов маркировать посты в соцсетях и сдавать отчеты о тратах в Минюст.

Петербургские юристы Павлов и Ветошкина - первые российские адвокаты, попавшие в реестр СМИ-иногантов.

Оба адвоката ранее входили в ныне ликвидированное правозащитное объединение "Команда 29", известное по защите обвиняемых в государственной измене и шпионаже.

В 2021 году Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования по делу его подзащитного, обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, и уехал за границу.

Иван Павлов Валерия Ветошкина Минюст РФ Замоскворецкий суд Москва

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