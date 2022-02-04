Суд рассмотрит иск адвоката Павлова к Минюсту из-за статуса СМИ-иноагента 10 февраля

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы 10 февраля рассмотрит иск руководителя правозащитного проекта "Первый отдел", адвоката Ивана Павлова (признан в РФ СМИ-иноагентом - ИФ) к Минюсту.

Как заявил Павлов, заседание, на котором будет рассматриваться иск адвоката с требованием исключить его из реестра СМИ-иноагентов, назначено на 10:00.

По мнению адвоката, его внесение в реестр - месть за "работу в делах, связанных с госбезопасностью", а также попытка прекратить его "публичную активность в СМИ".

"В отчетах о финансовой деятельности адвокат, признанный "иностранным агентом", будет вынужден раскрывать информацию о своих доверителях, заключенных соглашениях и гонорарах. Эти сведения составляют адвокатскую тайну, то есть соответствующие требования законодательства противоречат закону об адвокатуре", - добавил Павлов.

Аналогичный иск коллеги Павлова Валерии Ветошкиной (признана в РФ СМИ-иноагентом - ИФ) Замоскворецкий суд рассмотрит 14 февраля.

Петербургские юристы Павлов и Ветошкина - первые российские адвокаты, попавшие в реестр СМИ-иногантов.

Оба адвоката ранее входили в ныне ликвидированное правозащитное объединение "Команда 29", известное по защите обвиняемых в государственной измене и шпионаже.

В 2021 году Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного расследования по делу его подзащитного, обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, и уехал за границу.