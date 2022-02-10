Путин заявил, что его фраза о красавице не была переходом на личности

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что его комментарий "нравится - не нравится, терпи, моя красавица" по поводу выполнения Киевом минских договоренностей не был направлен персонально против украинского руководства, а подразумевал необходимость выполнять взятые на себя обязательства.

"Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе не переходил на личности", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

Так Путин отреагировал на вопрос, как он может прокомментировать реакцию президента Украины Владимира Зеленского на свое высказывание.

"Вопрос только в том, что, когда мы от главы государства слышим комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе, и самой Украины, то, мне кажется, это не тот формат", - продолжил Путин.

По его словам, "если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более, закрепленные в нормах международного права, в резолюции Совета безопасности ООН, то всем нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать".

В ночь на 8 февраля президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции по завершении переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что альтернативы минским соглашениям по урегулированию на юго-востоке Украины нет, и их надо исполнять Киеву, нравятся они ему или нет. "Что касается минских соглашений, имеют ли они перспективу или нет? Я считаю, что другой альтернативы просто нет. В Киеве то говорят, что будут соблюдать (Минские соглашения), то говорят, что это разрушит страну, и президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Нравится - не нравится, терпи моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится", - сказал Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя 8 февраля слова Путина о "красавице", заявил, что Украина своей терпеливой реакцией на действия РФ демонстрирует мудрость. "Относительно минских соглашений... (высказывание) "нравится - не нравится, терпи моя красавица". Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом РФ: Украина действительно красавица, а вот по поводу "моя", мне кажется, это уже перебор небольшой", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с Макроном.

"А относительно "терпи моя красавица", я в целом считаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, а для всей Европы. И очень важно для россиян, потому что от нашего терпения зависит эскалация, эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение отвечает на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. Поэтому в терпении, мне кажется, мудрость", - добавил президент Украины.

В тот же день пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прояснить, что имел в виду глава государства, когда употребил фразу "нравится - не нравится, терпи моя красавица", рассказывая о сложностях в реализации минских соглашений по Донбассу со стороны Киева. По словам журналиста, "некоторые усмотрели здесь не очень хороший намек с сексуальным подтекстом".

"Президент имел в виду, что, если государство взяло на себя обязательства, и если стоит подпись главы государства, то эти обязательства нужно выполнять", - пояснил Песков. "Бьюсь об заклад, это было очень тяжело перевести на французский язык", - заметил он.

У пресс-секретаря президента также поинтересовались, не знаком ли Путин с творчеством группы "Красная плесень", так как "некоторые СМИ написали, что своим выражением он процитировал строчку из не очень красивой песни этой группы". "Я убежден, что Владимир Путин не знаком с творчеством этой группы, и думаю, что в свое время эта группа - я, честно говоря, тоже не знаком - позаимствовала это из русского фольклора", - ответил Песков.