Зеленский объяснил, что может дать встреча с Путиным

Помочь в организации этой встречи пытается Марио Драги

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил "РБК-Украина", что Киев не пойдет на переговоры с представителями Донбасса, поскольку "они ничего не решают", а политические вопросы могут решаться только на переговорах с Россией.

На вопрос, какой результат может принести его встреча с российским президентом Владимиром Путиным, Зеленский ответил, что эта встреча "точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход".

"Сама по себе встреча – это сигнал о том, чего стороны хотят. Мы встретились, сказали то, что считаем нужным, услышали друг друга, и поняли, есть ли смысл нам через полгода встречаться и продолжать разговор", - объяснил он.

"Президенты могут выйти со встречи и сказать: "в ближайшие 5-10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле". Это для Украины тоже хороший результат, потому что хуже всего жить в неопределенности", - заключил он.

Премьер-министр Италии Марио Драги в этот же день сказал итальянским журналистам, что делает все возможное, чтобы усадить Зеленского и Путина за стол переговоров. По его словам, Рим прорабатывает возможность его поездки в Москву.

"Зеленский во время вчерашнего телефонного разговора задал вопрос о возможности устроить его переговоры с президентом Путиным. Он спросил, может ли Италия помочь в этом. Ту же просьбу мы слышали и сегодня (на встрече лидеров ЕС - ИФ", - сказал он. - Это будет непросто, однако - такова наша задача. Нужно по максимуму использовать все каналы диалога".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на брифинге 17 февраля подтвердил, что Москва неоднократно получала от Киева сигналы с предложением встречи на высшем уровне.

"Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться. Но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: Зачем? С какой целью?", - сказал Песков.

Киев, по его словам, предлагает на встрече "говорить только про Донбасс". Москва в ответ предлагает Киеву обсуждать это с представителями Донбасса и не получает ответа на вопрос, есть ли у Киева другие темы для российской стороны.