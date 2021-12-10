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Минтранс подготовил правила допподготовки пилотов после серии катастроф в регионах

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил приказ, утверждающий дополнительные программы подготовки экипажей самолетов L-410, Ан-24/-26 и вертолетов Ми-8 после ряда аварий этих воздушных судов в 2021 год.

Программы направлены на "предотвращение столкновений исправного воздушного судна с землей", говорится в проекте приказа, который опубликован на портале regulation.gov.ru. Приказ должен вступить в силу в сентябре 2022 года и действовать до сентября 2028-го.

6 июля при выполнении пассажирского рейса Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения разбился Ан-26, принадлежавший "Камчатскому авиапредприятию". На борту находились 28 человек, все они погибли.

12 августа вертолет Ми-8Т авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов на борту упал в Курильское озеро на Камчатке. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров - выжили восемь человек.

12 сентября пассажирский L-410 авиакомпании "Аэросервис", летевший из Иркутска в Казачинское, разбился при повторном заходе на посадку. Из 16 человек на борту погибли четверо.

10 октября в Татарстане разбился L-410 с парашютистами Мензелинского аэроклуба ДОСААФ, погибли 17 человек, в том числе оба пилота.

22 сентября под Хабаровском потерпел крушение Ан-26 входящего в структуру Росавиации ЗАО "Летные проверки и системы". Самолет выполнял технический рейс с целью облета систем навигационного радионаблюдения, он разбился при столкновении с сопкой в районе горы Хребтова. На борту находились шесть членов экипажа, все погибли.

Минтранс Росавиация Камчатка Хабаровский край Татарстан

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