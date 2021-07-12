Ошибку экипажа назвали приоритетной версией крушения Ан-26 на Камчатке

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Ошибка экипажа считается приоритетной версией катастрофы Ан-26 на Камчатке.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования, аэродром поселка Палана, в районе которого произошло ЧП, относится к категории горных. Он не оборудован системами посадки. Для построения схем заходов используется отдельная приводная радиостанция. Пилоты, в свою очередь, должны быть хорошо знакомы с правилами полета по приборам и иметь опыт так называемых визуальных полетов.

По предварительным данным, пилоты, которым недостаточно хорошо было видно сквозь облака взлетно-посадочную полосу, "вопреки указаниям диспетчера: "в море не снижайтесь" и сигналам радиовысотомера, снизились до высоты ниже минимально безопасной и оказались в нижнем крае облачности, который не превышал 300 метров", сказал источник. Таким образом, по его словам, они лишили себя "устойчивого визуального контакта" с ориентирами на земле, что привело к столкновению самолета с горой.

Собеседник агентства добавил, что пилоты по собственным соображениям могли выбрать произвольный маршрут захода на посадку.

"По предварительным данным, утвержденная схема захода на посадку экипажем по неустановленной причине была проигнорирована, пилоты могли сознательно предоставлять диспетчерам недостаточную информацию", - сказал источник.

Об отказах техники экипаж во время полета не сообщал, сигнал бедствия не подавал.

"Катастрофа произошла мгновенно. Возможно, точкой первичного столкновения стал гребень сопки, затем последовал второй удар ниже по склону, который привел к полному разрушению воздушного судна", - сказал источник.

Самолет Ан-26, принадлежащий АО "Камчатское авиапредприятие" разбился 6 июля при выполнении пассажирского рейса по маршруту Петропавловск-Камчатский - Палана недалеко от аэропорта назначения. На борту находились 28 человек, все они погибли.