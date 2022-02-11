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Набиуллина заявила о необходимости более жесткой ДКП, чем ЦБ предполагал

Причиной усиления инфляции она назвала нарастание дисбаланса в экономике

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Требуется более жесткая денежно-кредитная политика (ДКП), чем мы предполагали раньше, при этом возвращения годовой инфляции к целевым 4% Банк России ожидает теперь только в середине 2023 года, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Она сказала это на пресс-конференции после того, как ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых.

По ее словам, в основе этого решения лежит существенный пересмотр видения экономической ситуации и ее перспектив.

"Вопреки нашим ожиданиям переломов в динамике инфляции на сегодняшний день не произошло. Более того, ее устойчивые компоненты даже усилились. Основная причина - нарастающий дисбаланс в экономике", - сказала глава ЦБ.

"В результате требуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем мы предполагали раньше. При этом возвращение годовой инфляции к целевым 4% мы ожидаем теперь только в середине следующего года", - сказала Набиуллина.

Годовая инфляция в России по состоянию на 4 февраля достигла 8,8%.

Банк России Эльвира Набиуллина

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