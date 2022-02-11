Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ на 2022 год, понизил - на 2023 год

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2022 году в интервале 2,0-3,0%, но понизил прогноз роста в 2023 году до 1,5-2,5% (с 2,0-3,0%), на 2024 год оставил неизменным интервал в 2,0-3,0%. Об этом говорится в сообщении ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров.

Одновременно ЦБ повысил прогноз по ценам на нефть в 2022 году до $70 за баррель с $65, в 2023 году - до $65 с $55, в 2024 году - до $60 с $50 за баррель.

"По оценкам Банка России, в IV квартале 2021 года российская экономика заметно отклонилась вверх от траектории сбалансированного роста. Ускоренный рост кредитования, рост реальных заработных плат и невысокая склонность домашних хозяйств к сбережению, обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями, поддерживают рост потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров. Растущий внутренний и внешний спрос и высокие корпоративные прибыли оказывают поддержку инвестиционной активности", - отмечается в сообщении ЦБ.

При этом в Банке России подчеркивают, что "ограничения со стороны предложения в российской экономике связаны не только с такими временными проблемами, как перебои в производственных и логистических цепочках, но также и с более устойчивыми факторами".

"Это в первую очередь касается рынка труда. Спрос на рабочую силу продолжает расти по широкому кругу отраслей. При этом во многих секторах наблюдается ее дефицит, несмотря на приток иностранной рабочей силы. Уровень безработицы находится на историческом минимуме, а число вакансий - на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда", - говорится в сообщении.

"Согласно обновленному базовому прогнозу, рост ВВП в 2022 году составит 2,0-3,0%. В 2023 году российская экономика, по прогнозу Банка России, вырастет на 1,5-2,5%, в 2024 году - на 2,0-3,0%. Это предполагает, что российская экономика вернется на траекторию сбалансированного роста к концу 2023 года и далее будет развиваться темпом, соответствующим ее потенциалу", - прогнозируют в ЦБ.

Таким образом, прогноз правительства по росту ВВП на 2023 год (3,0%) теперь не попадает в интервальный прогноз ЦБ.

Как сообщалось Минэкономразвития прогнозирует рост российской экономики на уровне 3,0% в 2022-2024 годах. В 2021 году министерство оценило рост ВВП РФ в 4,6% после падения на 2,7% в 2020 году (Росстат опубликует свою первую оценку за 2021 год 18 февраля).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по росту ВВП РФ в 2022 году равняется 2,5%, в 2023 году - 2,2%.