Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Финляндия Россия НорвегияПодробнееХоккей с шайбой07:10Мужчины. Группа B Дания - Россия 0:2ПодробнееБиатлон12:00Женщины. Финал  Норвегия Швеция ИталияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:08Заразились
на 11.02В России 13 731 794+203 949В мире 405 962 542+2 703 017

Нижегородский прокурор проверит перепутавшую покойников контору

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Нижегородской области сообщила, что инициировала проверку телесюжета о том, что в городе перепутали покойников, и родственники узнали об этом только после отпевания.

Прокурор Нижегородского района города проверит соблюдение в этой ситуации законодательства о погребении и похоронном деле и оценит законность действий ритуальной конторы.

9 февраля в местной информационной телепередаче "Кстати" вышел сюжет о том, что нижегородец Валерий Ильичев умер от коронавирусной инфекции в больнице имени Семашко. По правилам больницы, родственникам выдали тело в закрытом гробу. Сотрудники похоронного бюро привезли гроб в церковь. После отпевания крышка гроба случайно сдвинулась, и оказалось, что там лежит чужой человек.

По словам родственников умершего, в больнице им сказали, что он мог измениться за время болезни. В сюжете представитель ритуальной компании объяснил, что "перепутали автобусы, в морге очень много покойников", и пообещал возместить расходы родственникам, а также моральный ущерб.

Нижний Новгород прокуратура Нижегородской области коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Уровень коллективного иммунитета к COVID в РФ за неделю снизился с 64,1% до 61,9%

ЦБ пока воздержится от возобновления покупок валюты

Зюганова положили в больницу

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Предварительное слушание по делу Фургала назначено на 21 февраля

Предварительное слушание по делу Фургала назначено на 21 февраля

В ВЭБе задумались о продаже миноритарной доли в "Русале"

В ВЭБе задумались о продаже миноритарной доли в "Русале"

МИД РФ отказался принять коллективный ответ Запада по неделимости безопасности

Пандемия коронавируса

Клинические исследования вакцины "ЭпиВакКорона-Н" на пожилых начнутся в феврале

В Калужской области мигрантам запретили работать в торговле и общепите

В Калужской области мигрантам запретили работать в торговле и общепите

Банк России повысил прогноз по инфляции в 2022 году до 5-6%

WebMoney назвала надуманными обвинения ЦБ в адрес своего расчетного банка

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });