Нижегородский прокурор проверит перепутавшую покойников контору

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Прокуратура Нижегородской области сообщила, что инициировала проверку телесюжета о том, что в городе перепутали покойников, и родственники узнали об этом только после отпевания.

Прокурор Нижегородского района города проверит соблюдение в этой ситуации законодательства о погребении и похоронном деле и оценит законность действий ритуальной конторы.

9 февраля в местной информационной телепередаче "Кстати" вышел сюжет о том, что нижегородец Валерий Ильичев умер от коронавирусной инфекции в больнице имени Семашко. По правилам больницы, родственникам выдали тело в закрытом гробу. Сотрудники похоронного бюро привезли гроб в церковь. После отпевания крышка гроба случайно сдвинулась, и оказалось, что там лежит чужой человек.

По словам родственников умершего, в больнице им сказали, что он мог измениться за время болезни. В сюжете представитель ритуальной компании объяснил, что "перепутали автобусы, в морге очень много покойников", и пообещал возместить расходы родственникам, а также моральный ущерб.