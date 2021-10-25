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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Ртищеве в ковид-больнице перепутали тела умерших пенсионерок

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Ртищеве началась доследственная проверка после публикации о том, что 82-летняя женщина умерла в местной больнице, ее тело семье выдали в закрытом гробу, и уже на похоронах выяснилось, что в гробу другая покойница. Об этом сообщили в управлении СК по Саратовской области.

В региональном Минздраве области "Интерфаксу" рассказали, что пенсионерку хоронили в закрытом гробу, поскольку она скончалась от коронавируса. Советник главы ведомства Александр Колоколов напомнил, что весь персонал районных больниц, в том числе патологоанатомы, "работают на износ", и пообещал, что в министерстве проведут свою проверку случившегося.

Правнучка умершей сообщила ИА "Взгляд-инфо", что пенсионерка умерла 22 октября и в больнице в документах причиной смерти был указан коронавирус, несмотря на отрицательный тест. Показать семье покойницу в морге отказались, сославшись на COVID-19, и выдали тело в закрытом гробу. Только на кладбище родственники добились, чтобы гроб открыли.

По словам собеседницы агентства, в один день с ее прабабушкой в той же больнице умерла 80-летняя пенсионерка, и их перепутали.

Хроника 09 января 2020 года – 25 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Ртищево Саратовская область Минздрав коронавирус

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