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30 лет назад: хроника последних дней СССР

В грузовом терминале "Пулково" перепутали гробы с телами

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская транспортная прокуратура начала проверку в связи с ошибкой в оформлении гроба с телом в грузовом терминале аэропорта "Пулково", сообщила Северо-Западная прокуртаура на транспорте.

По предварительным данным, мужчина хотел перевезти тело умершей жены в Краснодар. Он сдал гроб сдал в грузовой терминал, получил его в аэропорту Краснодара. На месте захоронения он обнаружил в гробу чужого человека.

АО "Грузовой терминал Пулково" - крупнейший авиационный грузовой терминал в Северо-Западном федеральном округе. Предоставляет полный комплекс услуг по организации и обслуживанию грузовых и почтовых авиаперевозок.

Петербург Пулково Краснодар Прокуратура на транспорте

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