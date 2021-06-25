Сотрудник красноярского морга перепутал тела умерших

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Работникам ритуальной службы в Красноярском крае выдали в морге для погребения чужое тело. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Сотрудник морга (Игарского районного судебно-медицинского отделения - ИФ) нарушил порядок выдачи тел умерших, перепутал их и выдал работникам ритуальной службы тело другого человека, которое в этот же день было захоронено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после вскрывшейся ошибки родственники умершего перезахоронили своего близкого.

Прокуратура внесла представление в Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы, оно находится на рассмотрении. На контроле прокуратуры также находится проведение организованной по данному факту доследственной проверки.