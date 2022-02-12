Власти Якутии смягчили введенные из-за COVID-19 ограничения

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Якутске отменили требование об обязательном предъявлении QR-кодов при входе в торговые центры, кроме того, на час продлена работа общепита, сообщила пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

"Режим работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, банкетных залов и других предприятий общественного питания в городе Якутске продлевается до 00:00 часов, как на всей территории республики. Ранее предприятия общественного питания в столице работали до 23:00 часов", - говорится в сообщении.

Указ о смягчении ограничительных мер против COVID-19 с учетом предложения главного государственного санитарного врача региона подписал глава республики Айсен Николаев. После отпуска, в том числе проведенного за пределами региона, сотрудникам больше не нужно предъявлять результаты теста на коронавирус.

Изменены требования к привлечению вахтовиков, а также работников из других регионов страны. Теперь работодатели могут нанимать таких сотрудников при наличии вакцинации или ревакцинации, пройденных не ранее 6 месяцев до даты направления к месту работы. Ранее достаточно было пройти полный курс иммунизации против COVID-19. Кроме того, в соответствии с новым указом допуск на сезонные и вахтовые работы осуществляется при отрицательном результате теста на COVID-19, выполненного непосредственно перед заездом, и при отсутствии клинических проявлений заболевания.