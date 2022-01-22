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В Якутске работу фудкортов и аттракционов приостановили из-за роста заражений COVID-19

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Дополнительные ограничения для предприятий торговли и общепита введены в Якутске из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу, сообщает пресс-служба правительства республики Саха (Якутия).

"На территории Якутска приостанавливается деятельность фудкортов, аттракционов, а также детских игровых комнат и детских развлекательных центров", - говорится в сообщении.

Фудкортам разрешено работать на вынос. Рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, банкетные залы, другие предприятия общественного питания будут работать до 23:00 часов

Также каждый понедельник и вторник предприятия торговли, ТРЦ, комплексы, ярмарки и рынки будут закрываться на дезинфекцию по утвержденному городскими властями графику: 50% - в понедельник, 50% - во вторник.

По данным оперштаба, за сутки в Якутии выявлено 1003 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщалось, из-за ухудшения эпидситуации до 31 января закрылись музеи Якутска. Кроме того, сокращена до 50% заполняемость кинотеатров. Ранее до 1 февраля были приостановлены показы всех спектаклей, концертные программы, другие культурные мероприятия.

На дистанционное обучение были переведены школьники Якутска, а также студенты Северо-Восточного федерального университета (СВФУ).

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 22 января 2022 годаПандемия коронавируса
Якутия Якутск коронавирус

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