Подлодка "Ростов-на-Дону" прошла Дарданеллы на пути из Средиземного в Черное море

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Подводная лодка "Ростов-на-Дону", которая является носителем крылатых ракет "Калибр", в субботу на пути из Средиземного в Черное море прошла Дарданеллы, следует из данных военного издания Naval News и стамбульских информационных сайтов, публикующих ее фотографии при выходе из пролива.

В настоящее время она идет в надводном положении в Мраморном море в направлении пролива Босфор. Ее сопровождает катер турецкой береговой охраны.

10 февраля Черноморский флот (ЧФ) РФ сообщил, что отряд из шести больших десантных кораблей (БДК) Северного и Балтийского флотов России завершил переход из Средиземного моря в Черное и прибыл в Севастополь.

В субботу в Черном море начались учения с участием более 30 российских военных кораблей. В маневрах задействована авиация и береговые войска, отрабатывается оборона Крыма.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова проходят в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.