На Сахалине восстановили разрушенный морским штормом участок федеральной автотрассы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Участок федеральной дороги возле села Взморье Долинского района на юге Сахалина, размытый 14 января волнами во время шторма в море, полностью восстановлен, сообщил в понедельник губернатор региона Валерий Лимаренко в своем телеграм-канале.

"Полностью завершены работы по ремонту размытого участка автодороги Южно-Сахалинск-Оха на 109 километре. Он сильно пострадал во время циклона. Сейчас автомобили могут свободно передвигаться в обе полосы", - говорится в сообщении.

С 12 по 14 января в Сахалинской области бушевал мощный циклон с метелями и штормовым ветром. Циклон сопровождался сильным штормом в море, в результате которого волны подмыли участок дороги в Долинском районе недалеко от села Взморье федеральной автотрассы Южно-Сахалинск - Оха, часть дороги обвалилась. Тогда на этом участке автотрассы ввели режим ЧС и сразу начали ремонтные работы, губернатор поставил задачу завершить их до 15 февраля.