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Паромная переправа между Сахалином и материком возобновила работу после циклона

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Паромная переправа Холмск - Ванино, соединяющая Сахалин с материковой частью РФ, открылась утром в субботу после циклона, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"В связи с улучшением метеоусловий в Татарском проливе 15 января с 08:00 местного времени (00:00 мск) паромная переправа Холмск - Ванино открыта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Сахалинская область в ночь на 12 января оказалась под влиянием мощного циклона, который принес на острова метели и штормовой ветер. Паромная переправа закрылась 12 января из-за шторма в Татарском проливе, все три парома традиционно пережидали непогоду в порту Ванино Хабаровского края.

Снежный циклон на Сахалине

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Сахалин МЧС Сахалинская область

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