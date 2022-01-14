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В Южно-Сахалинске приостановили движение автобусов из-за метели

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Автобусное сообщение приостанавливается днем в пятницу в Южно-Сахалинске из-за метели, сообщает пресс-служба мэрии.

"Прекращается автобусное сообщение по городскому округу. Сейчас автобусы возвращаются в парк "Транспортной компании" до улучшения погодных условий. Водители будут находиться на рабочих местах, чтобы, как позволит дорожная обстановка, сразу же выйти на линию", - говорится в сообщении.

В соцсетях горожане сообщали, что автобусы в пятницу массово застревали в снегу на дорогах, пассажирам приходилось выталкивать их, но далее они снова увязали в снежных переметах. Снегоочистка в Южно-Сахалинске ведется круглосуточно. В городе уже третий день продолжается метель с сильным снегом, в четверг в областном центре в этой связи был введен режим ЧС. Мэрия просит горожан не выезжать в город на личном транспорте.

Сахалинская область находится под влиянием циклона, который принес на острова метели и сильный ветер. Закрыты автодороги на юге Сахалина и в пригороде Южно-Сахалинска, приостановлена работа двух морских портов юга Сахалина, третий день закрыта паромная переправа между Сахалином и материковой частью РФ. Аэропорт Южно-Сахалинска не принимает и не выпускает самолеты. Школьники южных районов Сахалина уже третий день учатся в дистанционном режиме.

Снежный циклон на Сахалине

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Сахалин Южно-Сахалинск

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