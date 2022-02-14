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В Генштабе РФ сочли, что США пытаются "заболтать" инициативы Москвы по безопасности

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон пытается "заболтать" инициативы Москвы по безопасности, заявил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Станислав Гаджимагомедов в понедельник.

"Занимаемая США позиция (...) указывает на стремление реализовать неоднократно применявшийся американцами сценарий "забалтывания" российских инициатив путем втягивания России в длительные переговоры по неприоритетным для американцев вопросам в рамках диалога по стратегической стабильности Россия-США, либо в многосторонних форматах - "Совет Россия-НАТО", ОБСЕ", - сказал Гаджимагомедов на заседании в Совете Федерации.

По его словам, "анализ американского документа показывает, что США не намерены вести переговоры на основе российского проекта договора".

"Вашингтон не будет отступать от своих ценностей и обязательств, продолжит поддерживать политику открытых дверей НАТО и отстаивать, цитирую "американский подход, присущий каждому государству право свободно выбирать, переменять способы своей безопасности, включая союзные договоры", - сказал Гаджимагометов.

Станислав Гаджимагомедов Генштаб РФ США

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