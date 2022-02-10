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Путин поручил дипломатам добиваться от США и их союзников гарантий безопасности РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД с профессиональным праздником и поставил перед дипломатами задачу добиваться получения от США и их союзников юридически закрепленных гарантий безопасности России, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Наша дипломатия помогает отстаивать законные права российских граждан и соотечественников за рубежом, способствует урегулированию региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а главное - играет важную роль в формировании благоприятных внешних условий для поступательного развития страны", - отметил президент.

"Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь - добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - подчеркнул Путин.

"И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка", - добавил он.

Президент напомнил, что "российское внешнеполитическое ведомство имеет славную историю верного служения родине и защиты ее интересов на международной арене. И сегодня, опираясь на традиции прошлого, отечественные дипломаты достойно выполняют свой профессиональный долг. Во многом благодаря вашим усилиям развиваются взаимовыгодные связи с зарубежными партнёрами на всех континентах".

"Уверен, что коллектив Министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене. Искренне желаю вам успехов в работе, а уважаемым ветеранам дипломатической службы - доброго здоровья и всего самого наилучшего", - говорится в поздравлении.

Владимир Путин

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