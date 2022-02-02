В Думе заявили, что переброска сил США в Европу подорвет переговоры по безопасности

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Переброска контингентов США в Восточную Европу – деструктивный шаг, он может подорвать переговорный процесс по гарантиям безопасности и подтолкнуть Москву к жесткому ответу, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

"Если это не информационный шум и не вброс для внутреннего (американского - ИФ) потребления, то это абсолютно деструктивный шаг. Он не только осложняет ситуацию на Украине и выставляет НАТО и США как лидера этого блока в качестве агрессивной силы. Эти действия можно квалифицировать как попытку взломать и без того хрупкий переговорный процесс по вопросу обеспечения гарантий безопасности", - сказал Новиков "Интерфаксу" в среду.

Так он прокомментировал сообщение телеканала CNN, который со ссылкой на свои источники сообщил о том, что президент США Джо Байден дал официальное одобрение на переброску дополнительных американских контингентов в Восточную Европу, в том числе примерно 2 тыс. в Польшу и "несколько тысяч" в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию. При этом часть из предназначенных к отправке на восток Европы войск уже присутствует на европейской территории, а другая часть, которая прибудет из США, находится в состоянии повышенной готовности. Официально объявить об этом решении Байден может позже в среду.

Газета The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источники, что Вашингтон передислоцирует на этой неделе 2 тыс. солдат из воинской части Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) в Польшу и ФРГ. При этом 1 тыс. военных, ранее расквартированных в Германии, будут переведены в Румынию на юго-восточный фланг НАТО как можно ближе к России, поясняли источники издания.

По словам депутата Новикова, последствиями такого шага будут еще большая деградация отношений Москвы и Запада, удар по возможному снижению напряженности. Более того, депутат считает, что отправка контингентов США может рассматриваться как попытка подтолкнуть Москву к более жестким и комплексным ответным мерам.

"То, что США путем отправки дополнительных контингентов подталкивают Российскую Федерацию к максимально жесткому варианту ответа из всех возможных – это, в конечном счете, должно стать их проблемой в большей степени, чем в нашей", - сказал собеседник агентства.