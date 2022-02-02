Онколог отметил рост числа запущенных опухолей в условиях пандемии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Из-за пандемии в Петербурге стало больше пациентов с запущенными онкологическими заболеваниями, сообщил на пресс-конференции директор Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра специализированных видов медпомощи (Онкологический центр) Владимир Моисеенко.

Он объяснил это тем, что в условиях эпидемии прекратились программы раннео выявления опухолей.

Запущенные случаи, по его словам, требуют более обширных хирургических вмешательств, более дорогого лечения с применением лекарственной терапии, лучевой терапии и в целом больше усилий как от больных, так и от медиков.

На сколько именно стало больше сложных случаев, Моисеенко не уточнил.

Директор онкоцентра добавил, что замечал случаи стремительного развития онкологических заболеваний на фоне пандемии, но подчеркнул, что это не научные факты. Пациенты, которые полгода назад лечились от коронавирусной инфекцией и у которых компьютерная томография не выявляла никаких опухолей, поступают теперь "с невероятно большим распространением опухоли".

"Обычно так события не развивались. Все-таки для того, чтобы рак достиг такой степени распространения, нужно время. В среднем рак растет лет восемь с момента возникновения для клинического проявления", - Моисеенко.

"Появились пациенты с абсолютно резистентной микрофлорой. Они попадают к нам в стационар после лечения в других стационарах по поводу ковидной инфекции, где рекой льются антибиотики . И вот это очень серьезная проблема. Потому что появление резистентной флоры, причем резистентной абсолютно ко всему, оборачивается колоссальными затратами. Потому что, если у пациента вспыхивает такая инфекция, это требует и дорогостоящей бактериальной терапии, и длительного пребывания на реанимационной койке, и так далее. Это очень серьезная проблема. И я не вижу решения", - признал глава центра.

При этом лечение короновирусной инфекции может сопровождаться затуханием онкологического заболевания, сказал врач.

"Лечение по поводу ковида у некоторых онкологических больных - такие случаи описаны в мировой литературе - приводят к регрессу опухоли, потому что лечение направлено на подавление воспалительных изменений в организме, которые сами по себе способствуют возникновению опухоли", - отметил Моисеенко.

Главный внештатный специалист-онколог городского комитета по здравоохранению Дмитрий Гладышев признал, что в Петербурге - "достаточно высокий процент" онкологических пациентов на 3-4 стадиях заболевания - 42,6%. Он отметил, что таковы последствия карантинов и отмен диспансеризаций.

"Пациенты в силу разных причин, в том числе эпидемиологических, не приходят на прием, даже если у них есть какие-либо симптомы. И наши специализированные учреждения получают их на 3-4 стадии заболевания, когда требуется длительное и дорогостоящее лечение", - сказал Гладышев.

По его данным, в 2021 году в Петербурге все же достигли плановых показателей Минздрава по ранней диагностике онкозаболеваний. Доля пациентов на 1-2 стадиях составила 57,4%. Летальность в прошлом году удалось снизить до 19,4%. Удельный вес больных, которые состоят на учете больше пяти лет, составил - 57%

На диспансерном наблюдении сейчас находится 155 658 онкопациентов. Число новых случаев заболевания на конец 2021 года составило 21 426, число новых пациентов - 19 303 человека.