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Суд не отпустил под домашний арест экс-мэра Владивостока Гуменюка

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд во вторник не удовлетворил жалобу защиты отправленного под арест бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, добивавшейся смягчения меры пресечения, сообщила пресс-служба суда.

"Постановлением Фрунзенского районного суда Владивостока от 1 февраля 2022 года ранее избранная Гуменюку мера пресечения в виде заключения под стражу продлена на два месяца, до 3 апреля. Сторона защиты обвиняемого не согласилась с принятым судебным решением, настаивала на изменении Гуменюку меры пресечения на домашний арест", - говорится в сообщении.

Апелляционная жалоба адвоката экс-мэра оставлена без удовлетворения.

Как сообщалось, следователи предъявили экс-главе города обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В октябре 2021 года Фрунзенский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, затем арест продлевался. В судебном заседании, где рассматривался вопрос о мере пресечения, экс-мэр вину не признавал.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал от руководства муниципального предприятия "Некрополь" и через посредников взятки за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей.

Дума Владивостока в мае 2021 года досрочно прекратила полномочия мэра города Гуменюка, подавшего заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.

Приморский край Олег Гуменюк Владивосток

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