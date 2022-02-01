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Бывшему мэру Владивостока Гуменюку продлили арест до апреля

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Фрунзенский суд Владивостока продлил до 3 апреля арест бывшему мэру города Олегу Гуменюку, сообщил представитель суда. Чиновнику вменяют получение многомиллионных взяток.

В мае 2021 года Гуменюк досрочно ушел в отставку по собственному желанию, а в начале октября был задержан и арестован.

Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Он вину не признает.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал от руководства муниципального предприятия "Некрополь" и через посредников взятки за общее покровительство в работе. В общей сложности он получил таким образом 19,5 млн рублей.

Владивосток Олег Гуменюк Некрополь Приморье Фрунзенский суд

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