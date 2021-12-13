Приморский краевой суд рассмотрит жалобу на арест экс-мэра Владивостока Гуменюка

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд 15 декабря рассмотрит апелляцию на арест бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, обвиняемого в получении взятки.

"Поступил материал по Гуменюку с апелляционной жалобой адвоката на постановление о продлении срока содержания под стражей. Судебное заседание назначено на 15.12.2021 в 15:30", - сообщила в понедельник "Интерфаксу" пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

Как сообщалось, Фрунзенский районный суд во Владивостоке продлил экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку срок содержания под стражей до 3 февраля 2022 года.

5 октября Фрунзенский районный суд Владивостока по ходатайству следствия и с учетом позиции прокурора избрал Гуменюку меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Защита пыталась, но не смогла обжаловать арест экс-мэра в Приморском краевом суде.

Следователи предъявили экс-главе города обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Гуменюк в судебном заседании, где рассматривался вопрос о мере пресечения, вину не признавал.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал от руководства муниципального предприятия "Некрополь" и через посредников взятки за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей.

Дума Владивостока 27 мая досрочно прекратила полномочия мэра города Гуменюка, подавшего заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.