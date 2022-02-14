Защита экс-мэра Владивостока Гуменюка обжаловала продление его ареста

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Адвокат обвиняемого в получении многомилионных взяток бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка обжаловал решение о продлении ареста экс-чиновника, сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.

"В Судебную коллегию апелляционной инстанции по уголовным делам Приморского краевого суда поступил материал по мере пресечения в отношении Олега Гуменюка. Фрунзенским районным судом постановлено продлить срок содержания под стражей Гуменюку на два месяца, до 3 апреля 2022 года. С вынесенным постановлением не согласилась сторона защиты", - сказала Оленева.

Жалоба будет рассмотрена во вторник.

Как сообщалось, следователи предъявили экс-главе города обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В октябре 2021 года Фрунзенский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, затем арест продлевался. В судебном заседании, где рассматривался вопрос о мере пресечения, бывший мэр вину не признавал.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год Гуменюк регулярно получал от руководства муниципального предприятия "Некрополь" и через посредников взятки за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей.

Дума Владивостока в мае 2021 года досрочно прекратила полномочия мэра города Гуменюка, подавшего заявление об отставке по собственному желанию после критики вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и губернатора края Олега Кожемяко.