Шойгу сообщил, что Россия завершает часть военных учений

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Учения военных РФ проходят практически на всех флотах и в военных округах, часть из них подходят к своему завершению, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Часть этих учений подходят к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время", - сказал Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Учения проводит Западный военный округ, практически на всех флотах - это и в Баренцевом море, Черном море, Балтийском море, Тихоокеанский флот. В них принимают участие войска практически всех военных округов", - сказал министр.

10 февраля Россия и Белоруссия начали крупные маневры "Союзная решимость-2022". Учения в Белоруссии, на которые Россия перебросила ряд частей и подразделений Восточного военного округа со штатным вооружением, продлятся до 20 февраля.

В Москве и Минске заявили, что российские военные после учений вернутся в пункты постоянной дислокации.

10 февраля Черноморский флот (ЧФ) РФ сообщил, что отряд из шести больших десантных кораблей (БДК) Северного и Балтийского флотов России завершил переход из Средиземного моря в Черное и прибыл в Севастополь.

В субботу в Черном море начались учения с участием более 30 российских военных кораблей. В маневрах задействована авиация и береговые войска, отрабатывается оборона Крыма.

Сообщалось, что Россия объявила закрытыми для судоходства два района Черного моря и один в Азовском море на период с 13 по 19 февраля для проведения военных учений.

11 февраля в Киеве сообщили об отмене Россией перекрытия акватории Азовского моря.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова проходят в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана, заявили военные. Отдельные учения проводятся в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

7 февраля пресс-служба Северного флота РФ сообщила, что в Средиземное море, пройдя через Гибралтарский пролив, вошел отряд боевых кораблей в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", фрегата "Адмирал Касатонов" и большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков".

Сообщалось, что в начале февраля, пройдя Суэцкий канал, в Средиземное море вошел отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ во главе с флагманом - ракетным крейсером "Варяг". В состав этого отряда входят большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и большой морской танкер "Борис Бутома".

Маневры проходят на фоне кризиса в отношениях России и НАТО. США, другие страны НАТО и Украина заявляли о концентрации российских войск у украинской границы и об угрозе российского вторжения.

10 февраля директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подтвердил, что у России нет агрессивных планов в отношении Украины.