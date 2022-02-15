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Индексы МосБиржи и РТС превысили рубежи 3600 и 1500 пунктов

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские фондовые индикаторы МосБиржи и РТС утром во вторник превысили значимые рубежи 3600 и 1500 пунктов в рамках коррекционного восстановления на фоне локального геополитического затишья вокруг России после заявлений российского руководства о готовности продолжать диалог с Западом относительно гарантий безопасности.

К 12:04 индекс МосБиржи составил 3605,81 пункта (+3,6%), индекс РТС - 1504,89 пункта (+5,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 5,9%.

В лидерах роста выступают расписки OZON (+5,9%), акции "Яндекса" (+5,8%), расписки TCS Group (+5,5%), бумаги Сбербанка (+5% и +4,7% "префы"), АФК "Система" (+4,7%), "Татнефти" (+4,1%), "Сургутнефтегаза" (+3,7%), ВТБ (+3,7%), "ММК" (+3%), "Северстали" (+2,9%), "Газпрома" (+2,8%).

Ранее во вторник в Минобороны РФ заявили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращаться с учения в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.

Московская биржа

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