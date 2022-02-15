Лавров потребовал выполнения Минских соглашений через прямой диалог Киева и Донбасса

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Выполнение Минских соглашений, предусматривающих прямой диалог Киева с Донецком и Луганском, безальтернативно, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневым Рау.

"Мы подтвердили безальтернативность полного и последовательного выполнения Минского комплекса мер, и рассчитываем, что действующее председательство (ОБСЕ - ИФ), в том числе через своего специального представителя на Украине и в Контактной группе, будет содействовать движению в этом направлении", - сказал министр.

По его словам, "главное здесь - обеспечить прямой диалог Киева, Донецка и Луганска".

"Необходимо обеспечивать и непредвзятость наблюдения за ситуацией силами специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, - продолжил он. - Ожидаем от ее руководства конструктивного рабочего взаимодействия с властями Донецка и Луганска, как того требует мандат этой миссии, одобренный Постоянным Советом ОБСЕ".

"Согласно этому мандату, миссия не должна оставлять без внимания нарушение прав человека и свободы СМИ на всей территории Украины", - добавил глава российского МИД.