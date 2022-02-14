Депутаты внесли в Думу проект обращения к Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект обращения нижней палаты парламента к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Проект соответствующего постановления опубликован в понедельник в базе данных Госдумы. Документ внесен депутатами от "Единой России" Виктором Водолацким и Артемом Туровым.

"Провести консультации с МИД РФ по проекту обращения Госдумы "К президенту РФ В.Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР" и обсуждения указанного проекта обращения", - говорится в проекте постановления.

"Депутаты Государственной думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. За истекшие годы на основе всенародного волеизъявления в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти", - отмечается в проекте постановления.

Как говорится в документе, такой шаг "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты" жителей ДНР и ЛНР от "внешних угроз и реализации политики геноцида" по отношению к ним, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава ООН, он также "положит начало процессу международного признания обоих государств".

Ранее источник "Интерфакса" сообщил, что Совет Госдумы планирует подготовить для пленарного заседания палаты два проекта постановления по вопросу обращения к президенту с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса.

"Совет Думы, как ожидается, вынесет на пленарное заседание Госдумы во вторник два проекта постановления об обращении к президенту с просьбой признать ДНР и ЛНР", - сказал собеседник агентства.

По его словам, первый проект постановления - это документ, который ранее в Госдуму внесли депутаты от фракции КПРФ и который предусматривает немедленное направление президенту этого обращения, сразу после возможного одобрения палатой.

Второй проект постановления, который предложили несколько депутатов от фракции "Единая Россия", предусматривает направление сначала в МИД, Минобороны и другие ответственные ведомства инициативы обращения к президенту с просьбой признать независимость республик.

"Оба этих документа будут выноситься на рассмотрение на пленарном заседании Думы во вторник", - сказал источник.

Проект постановления об обращении Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик юго-востока Украины депутаты КПРФ во главе с лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму 19 января.

11 февраля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что Совет Думы 14 февраля рассмотрит вопрос об обращении к президенту по вопросу ДНР и ЛНР.