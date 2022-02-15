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Слуцкий не ждет ревизии Минских соглашений после решения Думы по ДНР и ЛНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что решение Госдумы направить президенту РФ Владимиру Путину обращение о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) не повлечет ревизии Минских соглашений.

"Не думаю, что из-за этого "Минск-2" будет подвергнут ревизии, хотя к этому наверняка, будут призывать и в официальном Киеве, и западные тьюторы Киева", - сказал Слуцкий во вторник, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Он считает, что "другой основы, другой системы координат для нормализации отношений на Украине между Киевом и юго-востоком попросту не существует".

"Думаю, что лидеры государств нормандского формата останутся при той же позиции, что и мы", - сказал глава комитета.

По его мнению, "у нас все равно другого базиса для нормализации отношений на Украине, кроме Минских соглашений, нет".

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения нижней палаты о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Соответствующее решение было принято путем проведения рейтингового голосования. Документ, внесенный депутатами от фракции "Единая Россия" Виктором Водолацким и Артемом Туровым, предусматривающий сначала консультации с МИД РФ, рассматривался наряду с проектом постановления от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Проект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.

Леонид Слуцкий Госдума Украина ДНР ЛНР Владимир Путин

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