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Рубль и акции негативно отреагировали на решение ГД по просьбе признать ДНР и ЛНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российский рубль и акции, уверенно подраставшие к середине торгов вторника, немного растеряли достижения, негативно отреагировав на сообщения о том, что Госдума проголосовала за направление президенту РФ обращения о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Но при этом в целом и рубль, и фондовые индексы остаются в заметном плюсе по отношению к закрытию предыдущего дня.

Курс доллара на новостях из Госдумы подскочил приблизительно на 0,4 рубля - с уровня 75,4 руб. до 75,8 руб., евро также вырос на 0,4 рубля - с 85,6 руб. до 86 руб. Но по отношению к закрытию понедельника нацвалюта все еще остается в плюсе - доллар и евро теряют к середине дня порядка 0,7-1,0 рубль. При этом российские фондовые индексы сократили темпы дневного прироста на 1-1,5%, в частности индекс МосБиржи в моменте опустился с уровней чуть выше 3600 пунктов до 3563 пункта, а индекс РТС - с 1504 до 1482 пункта, оставаясь при этом в плюсе на 2,3-3,9% к закрытию 14 февраля.

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения Думы о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующее решение было принято путем проведения рейтингового голосования.

Документ, внесенный депутатами от фракции "Единая Россия" Виктором Водолацким и Артемом Туровым, предусматривающий сначала консультации с МИД РФ, рассматривался наряду с проектом постановление от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Проект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.

Принятие того или другого постановления не означает сразу же признания ДНР и ЛНР, сказал в свою очередь председатель профильного комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Решать в этом вопросе будет только президент РФ, отметил он.

рубль рынок акций Госдума

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