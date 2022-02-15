В Донецке назвали долгожданным решение Думы обратиться к Путину за признанием ДНР и ЛНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Решение Госдумы обратиться к президенту РФ Владимиру Путину за признанием ДНР и ЛНР независимыми государствами является долгожданным для граждан ДНР и России, заявил "Интерфаксу зампредседателя правительства самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Антонов.

"Долгожданное решение для граждан ДНР и граждан великой России", - сказал он во вторник.

Ранее депутаты Госдумы большинством голосов поддержали направление президенту РФ обращения о признании ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) независимыми государствами.