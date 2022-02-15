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Путин сказал, что в Думе учитывали мнение россиян при голосовании по вопросу ДНР/ЛНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российские парламентарии ориентировались на общественное мнение при голосовании в Госдуме о признании ДНР и ЛНР, решать проблемы Донбасса надо исходя из Минских соглашений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Депутаты (российского - ИФ) парламента, так же, как и в любой стране, ориентируются на общественное мнение, ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

По словам президента, "совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону".

"Мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как об этом говорил федеральный канцлер, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", - сказал Путин.

Ранее во вторник Госдума приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения парламентариев о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Соответствующее решение было принято путем рейтингового голосования.

Документ, внесенный депутатами от фракции "Единая Россия" Виктором Водолацким и Артемом Туровым, предусматривающий сначала консультации с МИД РФ, рассматривался наряду с проектом постановление от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Проект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.

Владимир Путин Госдума ДНР ЛНР

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