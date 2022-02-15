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Канцлер Германии назвал катастрофой возможное признание Россией ДНР и ЛНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Возможное признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушит Минские соглашения и станет политической катастрофой, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Если парламент примет то, что было предложено, и это станет реальностью, тогда это будет нарушением Минских договоренностей, тогда это будет означать, что процесс прервется, это будет политической катастрофой", - сказал Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России в Москве.

Так он прокомментировал обращение депутатов Госдумы к главе российского государства с призывом признать независимость самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские парламентарии ориентировались на общественное мнение при голосовании в Госдуме о признании ДНР и ЛНР. По словам президента, "совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону".

Ранее во вторник Госдума приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения парламентариев о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Олаф Шольц ДНР ЛНР

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