Поиск
Хоккей с шайбой09:00Мужчины. Россия - Дания 3:1Подробнее
Биатлон10:45Женщины. ФиналПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:25Заразились
на 16.02В России 14 659 880+179 284В мире 415 199 699+1 714 865

Viber прислал документы о представительстве в РФ в рамках закона о "приземлении"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Компания Viber прислала в Роскомнадзор документы о создании представительства в РФ в рамках закона о "приземлении", сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Компания Viber (...) буквально вчера прислала нам документ о создании юридического лица. Мы посмотрели, там пока отсутствует закрепление соответствующих полномочий. Ожидаем в ближайшее время, что коллеги нас проинформируют, что такие полномочия российскому юридическому лицу выданы", - сказал Субботин на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике на тему реализации закона о "приземлении" иностранных IT-компаний в среду.

Он добавил, что компания Zoom направила в РКН заявление на регистрацию личного кабинета.

В РоссииРКН намерен вскоре запустить меры понуждения к компаниям по закону о "приземлении"Читать подробнее

Ранее свои представительства в РФ открыли ирландская "дочка" Apple - компания Apple Distribution International Ltd., за ней - шведская компания Spotify AB, владеющая музыкальным сервисом. Эти компании также открыли свои личные кабинеты на сайте РКН и формы для обращения российских пользователей на своих ресурсах.

По данным РКН, компании Likee, TikTok и Viber в рамках закона о "приземлении" ранее разместили личные кабинеты на сайте РКН и электронные формы для обращения пользователей на своих ресурсах, а Twitter - личный кабинет.

В пресс-службе Likee "Интерфаксу" сообщили, что компания начала выполнять требования закона о "приземлении" и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России.

Президент РФ Владимир Путин 1 июля прошлого года подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Кроме того, компании должны установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости (их перечень размещен на сайте РКН), а также ограничивать доступ к информации, которая нарушает российское законодательство.

В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в рунете.

В ноябре РКН внес первые 13 иностранных компаний в перечень на "приземление". В него попали Google LLC, Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.

Viber Роскомнадзор

Новости по теме

Новости

В Думе предложили ввести оборотные штрафы за неисполнение закона о "приземлении"

Экс-гендиректор Антипинского НПЗ Лисовиченко заочно арестован

Пандемия коронавируса

В России за сутки 19 573 человека были госпитализированы с COVID-19

В России за сутки 19 573 человека были госпитализированы с COVID-19

РКН пригрозил санкциями компаниям, которые не начали "приземление" в РФ

Минобороны сообщило о возвращении войск ЮВО с учений в Крыму

Минобороны сообщило о возвращении войск ЮВО с учений в Крыму

Российским холдингам могут разрешить становиться резидентами САР

Пандемия коронавируса

В Москве для испытания "Спутника М" не нашлось детей 6-11 лет без антител к COVID-19

В Москве для испытания "Спутника М" не нашлось детей 6-11 лет без антител к COVID-19

Что случилось этой ночью: среда, 16 февраля

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи попросил разрешить испытания вакцины на основе "дельты" и "омикрона"

Пандемия коронавируса

В Смольном объявили, что Петербург достиг 100% коллективного иммунитета к COVID

В Смольном объявили, что Петербург достиг 100% коллективного иммунитета к COVID
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });