Viber прислал документы о представительстве в РФ в рамках закона о "приземлении"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Компания Viber прислала в Роскомнадзор документы о создании представительства в РФ в рамках закона о "приземлении", сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Компания Viber (...) буквально вчера прислала нам документ о создании юридического лица. Мы посмотрели, там пока отсутствует закрепление соответствующих полномочий. Ожидаем в ближайшее время, что коллеги нас проинформируют, что такие полномочия российскому юридическому лицу выданы", - сказал Субботин на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике на тему реализации закона о "приземлении" иностранных IT-компаний в среду.

Он добавил, что компания Zoom направила в РКН заявление на регистрацию личного кабинета.

Ранее свои представительства в РФ открыли ирландская "дочка" Apple - компания Apple Distribution International Ltd., за ней - шведская компания Spotify AB, владеющая музыкальным сервисом. Эти компании также открыли свои личные кабинеты на сайте РКН и формы для обращения российских пользователей на своих ресурсах.

По данным РКН, компании Likee, TikTok и Viber в рамках закона о "приземлении" ранее разместили личные кабинеты на сайте РКН и электронные формы для обращения пользователей на своих ресурсах, а Twitter - личный кабинет.

В пресс-службе Likee "Интерфаксу" сообщили, что компания начала выполнять требования закона о "приземлении" и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России.

Президент РФ Владимир Путин 1 июля прошлого года подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

Кроме того, компании должны установить на своих информационных ресурсах рекомендованный счетчик посещаемости (их перечень размещен на сайте РКН), а также ограничивать доступ к информации, которая нарушает российское законодательство.

В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в рунете.

В ноябре РКН внес первые 13 иностранных компаний в перечень на "приземление". В него попали Google LLC, Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.