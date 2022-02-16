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Хуснуллин предложил собрать президиум Госсовета по ЖКХ ради прорыва в отрасли

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин сказал в Госдуме, что попросит президента Владимира Путина провести президиум Госсовета по ЖКХ.

"Без системного решения по ЖКХ нам сделать прорыв в этой отрасли будет тяжело. Мы готовим целый ряд решений, они касаются и нормативных, и финансовых, и организационных вопросов. Мы их вынесем на рабочую группу Госсовета уже завтра с участием регионов. И мы будем просить президента провести президиум Госсовета по этому вопросу. Тема назрела", - объяснил он.

По его оценке, для модернизации инфраструктуры в стране ежегодно необходимо менять не менее 5% коммунальных сетей.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о финансировании модернизации ЖКХ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). По его словам, в 2022 году на эти цели будет направлено 20 млрд рублей, а всего в течение четырех лет - до 150 млрд рублей. С помощью этих средств можно будет профинансировать до 80% затрат. Средства предоставят на срок до 25 лет по льготной ставке 3% годовых. Рассматривать заявки и доводить средства до регионов поручено правкомиссии по региональному развитию под руководством Хуснуллина.

Марат Хуснуллин Госсовет по ЖКХ Михаил Мишустин госдума

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