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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:35

Металлургов привлекут к замене инженерных сетей в России

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Металлургов будут привлекать к программе замены изношенных инженерных коммуникаций, заявил телеканалу РБК вице-премьер Марат Хуснуллин. Он считает, что эта программа будет выгодна всем.

" Мы снижаем вопрос потерь неорганизованных, и мы загружаем металлургов, которые производят трубы, мы загружаем строителей, потому что это достаточно несложная работа ", - сказал он.

По его данным, сети по стране изношены примерно на 50%. Также ежегодно происходит порядка 80 тысяч аварий в сфере ЖКХ.

Ранее президент Владимир Путин предложил проработать план модернизации сетей ЖКХ, который на первоначальном этапе может быть рассчитан на пять лет.

В конце февраля 2022 года Хуснуллин объявил о начале активной фазы распределения средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) между проектами модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Займы регионам предоставляются по ставке 3% годовых на срок до 25 лет. Погашение основного долга начинается с пятого года. Минимальная стоимость проектов - 100 млн рублей.

Марат Хуснуллин Владимир Путин ФНБ
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