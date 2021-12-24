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В Думе заявили, что около 40% сетей ЖКХ в России требуют срочной замены

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Около 40% сетей в жилищно-коммунальном хозяйстве РФ требуют срочной замены, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Есть территории, где проблема стоит гораздо острее", - сказал Пахомов на пресс-конференции в пятницу.

Он уточнил, что в РФ еще много устаревших котельных, а также тех, которые генерируют плановые убытки, ложащиеся на бюджеты и создающие нагрузку на систему в целом.

"Наверное, логично было бы нам сегодня начать готовить программу по модернизации именно таких котельных", - предложил Пахомов.

При этом депутат подчеркнул, что сети оцениваются в процентах от нормативного и ненормативного состояния, и приведение их в порядок очень затратно.

"40% - это очень много, если умножить это на средства. Это огромные деньги. В целом, если брать потребность отрасли в инвестициях, для того, чтобы привести все в нормативное состояние разом, потребуется несколько триллионов рублей. В этом ничего страшного нет, потому что любое госвложение запускает инвестиционные процессы", - отметил глава думского комитета.

Как добавил член комитета Евгений Первышов, сегодняшнее законодательство позволяет привлекать частные инвестиции посредством развития государственно-частного партнерства.

"Безусловно, это долгосрочные договоры аренды, и концессионные соглашения, которые работают", - сказал депутат. Он добавил, что "учитывая контрольные функции регионов и органов местного самоуправления, при утверждении инвестиционных и производственных программ регулирования этой сферы" путем изменения тарифа "удается проводить модернизацию инженерной инфраструктуры в год порядка 5-7%".

Сергей Пахомов Госдума

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